Томичи могут узнать о событиях столетней давности в рамках проекта «Век back»

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2020 // Фото: tomskmuseum.ru

Каждый день томичи могут узнавать новую историю, которая произошла в Томской области ровно 100 лет назад. О событиях столетней давности можно почитать в проекте «Век back», посвященного столетию основания музея.

«Всё началось с идеи директора музея Святослава Перехожева — отмечать каждый день 2020 года публикацией на нашем сайте, посвящённой событиям 1920 года, — рассказала заведующая научно-исследовательским отделом музея Елена Андреева. — Каким он был? Чем он ознаменован в истории человечества, страны, края? Как жили наши земляки в то время, чему радовались и печалились, о чём тревожились, на что надеялись и о чём мечтали?»

Задача проекта — рассказать об ощущениях человека во времени, об окружавшей его повседневности и вызвать интерес у читателей, пробудить ощущение сопричастности к прошлому.

«Кстати, темы публикаций затрагивают не только историю края, хотя большая их часть посвящена именно ей, но и события, происходившие в нашей стране, а то и в мире. Кроме того ведётся небольшая литературная рубрика», - рассказывает Елена Андреева.

Для поиска новых фактов используются газетные и архивные источники. Для публикаций отбираются сюжеты, которые были бы интересны читателям и раскрывали бы характерные особенности той непростой эпохи.

«И ещё одна особенность публикаций: каждая сопровождается изображением музейного предмета или другого рода иллюстрацией. Ведь наше учреждение — музей. Мы оперируем не только словом», - рассказывает Елена Андреева.

Некоторые из сюжетов «Век beck» ужасают, что-то кажется забавным или просто интересным.

«Об уже опубликованных сюжетах говорить, наверно, не стоит, их можно легко самому прочитать на сайте. Намекну лучше о том, что наша команда поведает посетителям сайта вскоре, в апреле — мае, - отмечает Елена Андреева. - Мы собираемся рассказать о том, почему центр Томской губернии снова вернулся в Томск, что делали в нашем „сухопутном“ городе моряки (по версии томичей 1920 года, грабили банки), почему первомайский праздник отмечали 24-го, узнаем о героическом спасении почти полсотни терпящих бедствие во время небывалого наводнения, чем и зачем занимались кожелупы, об увлечении части студентов кекуоком и много что ещё».

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