Мужчина погиб при пожаре в Томской области

15 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 15 апреля, в селе Иштан Кривошеинского района загорелся бревенчатый дом под дачу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3.37. К приезду пожарных дом, площадью 8х8 метров был полностью охвачен огнем.

Возгорание удалось ликвидировать к 5.37. В результате сгорели обрешетка крыши, потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 64 кв.метра.

При разборе обрушившихся конструкций было обнаружено обгоревшее тело мужчины, личность которого устанавлиается.

Причина пожара устанавливается.

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