Медведь пробрался на площадку Сибирского химкомбината, выдано разрешение на его отстрел

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Руководство АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) обратилось за помощью в департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в связи с появлением медведя на площадке предприятия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В конце прошлой недели работники СХК и военнослужащие, которые охраняют комбинат, заметили медведя, который пробрался на территорию предприятия. Вчера наш сотрудник выезжал на место, обнаружил следы зверя — информация подтвердилась», — сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» зампредседателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов облдепартамента Анатолий Истомин.

По его данным, было выдано разрешение на отстрел медведя, поиском зверя займется общественная организация «Северский охотник».

Истомин добавил, что медведи в Томской области уже вышли из спячки, но сообщений о заходе косолапых в населенные пункты или проникновении в помещения для содержания домашнего скота не поступало.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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