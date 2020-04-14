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Медведь пробрался на площадку Сибирского химкомбината, выдано разрешение на его отстрел

Томские новости, СХК медведь предприятия Медведь пробрался на площадку Сибирского химкомбината, выдано разрешение на его отстрел

Руководство АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) обратилось за помощью в департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в связи с появлением медведя на площадке предприятия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В конце прошлой недели работники СХК и военнослужащие, которые охраняют комбинат, заметили медведя, который пробрался на территорию предприятия. Вчера наш сотрудник выезжал на место, обнаружил следы зверя — информация подтвердилась», — сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» зампредседателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов облдепартамента Анатолий Истомин.

По его данным, было выдано разрешение на отстрел медведя, поиском зверя займется общественная организация «Северский охотник».

Истомин добавил, что медведи в Томской области уже вышли из спячки, но сообщений о заходе косолапых в населенные пункты или проникновении в помещения для содержания домашнего скота не поступало.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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