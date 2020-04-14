Четверо из семи новых зараженных коронавирусом в Томской области подхватили COVID-19 на семейном празднике
Большинство новых выявленных граждан с COVID-19 в Томской области являются друзьями и родственниками ранее заразившегося мужчины, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой вице-губернатора региона Ивана Деева.
«Родственники и близкие друзья, которые руководствуясь тем, что никто из них не ездил за границу, решили провести семейное мероприятие. Результатом стало то, что каждый день, когда мы брали смывы у близких контактов, мы выявляем пациентов с коронавирусной инфекцией», — сказал Деев.
Он отметил, что взяты пробы у почти 200 контактировавших с заразившимися, поэтому возможны новые случаи коронавируса «у некоторого количества человек».
Деев также сообщил, что еще двое заразившихся ездили в Новосибирск, а последний никуда не ездил и с ранее заразившимися никак не связан.
Он добавил, что из всех этих семи человек трое находятся на самоизоляции, четверо — госпитализированы. Самочувствие у всех удовлетворительное.
По состоянию на вторник в Томской области всего зафиксировано 15 случаев коронавируса, четверо вылечились.