За сутки в Томской области зафиксировано еще 7 случаев заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зафиксировано 7 новых случаев заболевание коронавирусной инфекцией, следует из данных сводки сайта стопкоронавирус.рф.

Ранее в пресс-службе обладминистрации уточняли, что сегодня во второй половине дня должны были стать известны результаты еще нескольких исследований на COVID-19, направленных на подтверждение в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в регионе был зарегистрирован 18 марта, пациентка уже выписана из больницы. Второй и третий — 26 и 29 марта соответственно. Четвертый случай был зафиксирован 8 апреля. 13 апреля были зафиксированы еще 4 случая.

Информация уточняется.

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