Собака спасла жизнь хозяйке в Томской области, предупредив ее лаем о пожаре

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Жительница села Иглаково (относится к ЗАТО Северск, Томская область) сумела спастись при пожаре в доме, благодаря своему питомцу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу спецуправления ФСП №8 МЧС РФ.

Деревянный дом в селе загорелся ранним утром, огонь охватил крышу и надворные постройки.

«Пострадавших нет. Хозяйка дома, разбуженная собакой, эвакуировалась до прибытия пожарных», — говорится в пресс-релизе.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание за час, его площадь составила 144 кв.м.

Причина возгорания устанавливается.

Тэги/темы: