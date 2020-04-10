Чемпионат мира по подводному спорту в Томске переносят на год

10 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент Всемирной Конфедерации подводной деятельности (CMAS), Анна Аржанова договорились перенести чемпионат мира по подводному спорту в Томске на год, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В связи с пандемией коронавируса мы договорились перенести мировой чемпионат на год, по аналогии с Олимпийскими играми. Чемпионат в Томске состоится в июле 2021-го, - заявил губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий оргкомитет чемпионата мира. – Рассчитываю, что Минспорта нашу позицию поддержит».

«Это единственно возможное решение в создавшихся условиях, - подчеркнула президент СMAS Анна Аржанова. - К лету следующего года, когда угроза пандемии уже вероятно сойдет на нет, все национальные подводные федерации смогут провести в спокойных и равных условиях свои отборочные соревнования к чемпионату мира и, будем надеяться, уже ничего не сможет помешать «лучшим из лучших» приехать на томский мировой турнир».

Глава региона поручил департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области совместно с региональной Федерацией подводного спорта подготовить необходимые документы для внесения изменений в единые календарные планы международных и всероссийских соревнований, проводимых на территории РФ в 2020 и 2021 годах.

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