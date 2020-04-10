«Газпром нефть» начала масштабное тестирование на COVID-19 сотрудников промышленных предприятий

10 апреля 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть»

«Газпром нефть» начала масштабное превентивное тестирование на COVID-19 сотрудников компании, задействованных в обеспечении непрерывного производства на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях во всех регионах деятельности.

Как сообщает пресс-служба компании, на первом этапе будет протестировано более 50% сотрудников 80 тысячного коллектива компании. С помощью современных тестов выявляются инфицированные сотрудники, не имеющие внешних симптомов заболевания. По итогам тестирования принимаются меры по изоляции и лечению инфицированных, выявлению и тестированию всей контактной группы. Охватное тестирование, превентивное выявление скрытых форм заболевания и изоляция, наряду с противоэпидемическими мероприятиями, являются эффективными мерами по противодействию COVID-19 на объектах непрерывного производства.

Сейчас «Газпром нефть» реализует комплексную программу «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19 среди своих сотрудников, а также работников нефтесервисных и обслуживающих организаций. Программа основана на общекорпоративной системе барьеров препятствованию распространению инфекции. На промышленных предприятиях и технологическом транспорте ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия, организован врачебный контроль за состоянием здоровья, все предприятия обеспечены индивидуальными средствами защиты сотрудников. Применяются схемы разграничения потоков на проходных предприятий, бесконтактная передача смен и вахт и другие организационные решения.

Для сотрудников, находившихся на межвахтовом отдыхе, создаются буферные зоны, где вахтовый персонал находится под наблюдением врачей перед вылетом на месторождения. Административно-управленческий персонал, имеющий возможность выполнять работу дистанционно, переведен на домашний режим с использованием цифровых технологий «удаленного офиса».

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