Томичей просят воздержаться от посещения кладбищ

10 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: городской комбинат спецобслуживания

Томские кладбища закрыты для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения вызваны тем, что во время религиозных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы – томичи массово приезжаю на городские кладбища. При этом отмечается, что захоронения будут осуществляться в обычном режиме.

«Служба городских кладбищ» отмечает, что эти меры приняты для обеспечения безопасности горожан. И обращает внимание томичей на то, что в соответствии с распоряжением администрации Томской области с 31 марта жители региона в период самоизоляции имеют право покинуть место жительство только в случаях: необходимости получения медицинской помощи, посещения ближайших к дому магазинов и аптек, выгула домашних животных на расстоянии не более 200 метров от дома, вынос мусора на придомовую контейнерную площадку, для работы в учреждениях, не приостановивших свою деятельность в период изоляции.

При этом выходя из дома по всем обозначенным выше уважительным и разрешенным в условиях режима самоизоляции обстоятельствам и причинам, томичи должны быть готовы объяснить сотрудникам правопорядка цель и обоснование своего нахождения на улице или передвижения на автомобиле, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение).

В указанный перечень не включено посещение религиозных объектов и кладбищ. В свою очередь представители РПЦ отмечают, что традиция посещать места захоронений в дни православных праздников является народной и никак не связаны с церковной практикой.

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