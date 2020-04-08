В Томской области четвертый заболевший COVID-19 и «контактные» с ним изолированы

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области четвертый пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции изолирован в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Пациент поступил с заболеванием средней степени тяжести, получал симптоматическое лечение. На данный момент его самочувствие удовлетворительное, выраженных симптомов болезни нет. «Контактные» с ним также изолированы, у всех взяты анализы.

В пресс-службе отмечают, что сегодня стали известны результаты контрольных тестов у ранее заболевших коронавирусной инфекцией, диагноз которых был подтвержден 26 и 29 марта. Результаты контрольных смывов отрицательные. Оба пациента и их контактные лица здоровы.

Таким образом, на 16.00 8 апреля в Томской области зарегистрировано четыре случая COVID-19, трое заболевших выздоровели.

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