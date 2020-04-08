Томские предприниматели, пострадавшие из-за пандемии, смогут получить беспроцентные займы на зарплаты сотрудникам

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Томские предприниматели смогут получить беспроцентные займы на зарплаты сотрудникам. Также восемь банков готовы предоставлять рассрочки и каникулы по выплатам кредитов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В частности, займы под 0% уже доступны в МСП Банке, где их могут получить компании, имеющие зарплатные программы и в других финансовых организациях. В ближайшее время такие кредиты будут доступны в Сбербанке и ВТБ. При этом некоторые из банков уже разрабатывают программы выдачи займов под 0 % для выплаты зарплат сотрудникам компаний, относящимся к наиболее пострадавшим из-за пандемии отраслям.

Получить подробную информацию об условиях получения займов можно на горячей линии Фонда развития бизнеса по тел. 8 (3822) 901-000.

«В текущих условиях, когда малый и средний бизнес попал под удар из-за пандемии, мы совместно с банковскими организациями ищем все возможные способы поддержки предпринимателей. Мы уже приняли решение о выделении 10 миллионов рублей из бюджета региона для Фонда поддержки малого предпринимательства Стрежевого: средства будут направлены на беспроцентные кредиты для выплаты зарплат работникам пострадавших компаний. Продолжаем работу с банками по кредитованию предприятий сферы ЖКХ Томской области, а также по снижению лизинговых платежей», — прокомментировал вице-губернатор по экономике и замруководителя штаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Томской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, Андрей Антонов.

Ранее решением штаба Томская торгово-промышленная плата была уполномочена принимать с 23 марта по 1 сентября 2020 года заявления от предпринимателей на выдачу заключений о возникновении форс-мажора, из-за которого невозможно исполнить контракты внутри страны.

Помимо этого, для поддержки предпринимателей, принимающих безналичную оплату пластиковыми картами, обсуждается снижение банковских платежей за обслуживание таких систем.

Продолжается работа по снижению арендных платежей для предпринимателей, снимающих площади в торговых центрах и попавших в перечень пострадавших из-за пандемии отраслей — в том числе в районах Томской области. Также региональный штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития рекомендовал муниципальным образованиям предоставить бизнесу льготы по аренде муниципального имущества: это решение уже распространяется на помещения, находящиеся в госсобственности.

Участие в штабе приняли заместители губернатора Александр Феденёв, Людмила Огородова и Юрий Гурдин, начальник департамента развития информационного общества Томской области Андрей Максименко, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская и вице-спикер областной Думы Александр Куприянец, уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Падерин, руководители федеральных ведомств, Томской торгово-промышленной палаты, представители «Деловой России» и «Опоры России».

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