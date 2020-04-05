В Томской области по-прежнему два пациента с коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 5 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

На утро воскресенья, 5 апреля, в Томской области не зафиксировано новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областной администрации.

В регионе по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба больных изолированы.

Как рассказал заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, сегодня в инфекционных отделениях региона находятся 30 пациентов.

В больнице №3 Томска — 18 человек: у 11-ти диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у семи ПЦР-тесты в работе.

В детской инфекционной больнице имени Сибирцева — 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.

Напомним, решением губернатора Сергея Жвачкина, до 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области просит жителей не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

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