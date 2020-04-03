Губернатор продлил режим полной самоизоляции в Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 апреля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Режим полной самоизоляции, введенный в Томской области 31 марта, продлен до 15 апреля. Соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин по итогам оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, который провёл в администрации области сегодня, 3 апреля, передает пресс-служба обладминистрации.

«Президент России Владимир Путин своим Указом продлил в стране нерабочий период до 30 апреля. Глава государства принял единственно верное решение для сохранения жизни и здоровья людей, — сказал в своем обращении к жителям Томской области Сергей Жвачкин. — При этом заработная плата будет сохранена — об этом прямо говорится в Указе главы государства. И за исполнение этого требования руководители и владельцы бизнеса несут персональную ответственность. Решение для власти, для работодателей непопулярное. Но поверьте, другого выхода из сложившейся ситуации нет: человеческая жизнь важнее прибыли!».

«Президент оставил за региональной властью право самостоятельно устанавливать на территориях свой режим по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. И я принял решение сохранить ранее введённый в Томской области режим полной самоизоляции до 15 апреля. Мы его не облегчаем, но и гайки не закручиваем, — подчеркнул губернатор. — До 15 апреля действуют все ограничения, введённые ранее. Напомню о них: покидать дома можно для выхода в ближайший магазин за продуктами, в аптеку или медучреждение, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, и конечно на работу, если организация продолжает деятельность».

«Пока мы не вводим в регионе систему пропусков, но давайте облегчим жизнь полицейским и санэпидназору, — обратился к жителям Томской области Сергей Жвачкин. — Если мы идём на улицу, давайте брать с собой как минимум удостоверение личности, а лучше служебное удостоверение или справку в произвольной форме от работодателя».

Губернатор отметил, что в регионе до 15 апреля продляется запрет на деятельность парикмахерских и салонов красоты, спортивных и фитнес-клубов.

«Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп. С понедельника, 6 апреля, мы возобновляем работу системы школьного, профессионального и высшего образования — но только в дистанционном формате, — сказал Сергей Жвачкин. — Классные руководители и преподаватели должны связаться с родителями, учениками и студентами. Каникулы окончились, начинается учёба — пусть и дистанционная, на дому».

«Объявленная президентом по всей стране нерабочая неделя и наш региональный режим полной самоизоляции дают результат: темпы распространения инфекции снижаются, — подчеркнул в обращении глава региона. — В Томской области двое больных, но это никого не должно расслаблять. Под наблюдением врачей у нас в Томской области сейчас находятся несколько тысяч человек, прибывших из-за границы и тех, с кем они контактировали. Несознательность любого из них может привести к вспышке. Нам нужно снизить риски, выиграть время у эпидемии», — обратился к жителям региона Сергей Жвачкин.

«Сегодня государство бросило все ресурсы на адресную поддержку людей и экономики. Благодаря неравнодушию томичей, у нас растёт волонтёрское движение, к социальным программам подключается бизнес, предприятия осваивают дистанционные форматы работы. Не так быстро, как хотелось бы, но образ жизни людей, модели экономической деятельности подстраиваются под трудные, непривычные реалии сегодняшнего дня. Давайте потерпим ещё совсем немного, в первую очередь, ради самих себя, нашего с вами здоровья», — призвал жителей Томской области губернатор.

Полностью обращение губернатора к жителям Томской области выйдет в эфире губернского телеканала «Томское время», в местном эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «Общественное телевидение России», а также в официальных группах администрации Томской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook.

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