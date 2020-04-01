Томская «Аэлита» приглашает на онлайн-концерты

Томский Обзор / Фото: 1 апреля 2020 // Фото: aelitatomsk.ru

С сегодняшнего дня, 1 апреля, томский зрелищный центр «Аэлита» запускает проект «Аэлита онлайн», в рамках которого на сайте aelitatomsk.ru и в группе ВК будут размещены ссылки на концерты и проекты томских артистов в записи прошлых лет, сообщает пресс-служба мэрии.

В программе:



1 апреля концертная программа Джаз-оркестра ТГУ-62 «Территория джаза».

2 апреля концертная программа театра фольклора «Разноцветье» «Игры на макушке лета».

3 апреля презентация короткометражных фильмов театра «Индиго» «Экскурсии по городу: истории для всех» про томские университеты.

4 апреля гала-концерт городского конкурса дворовой песни – 2017.

5 апреля гала-концерт городского конкурса дворовой песни – 2018.

6 апреля гала-концерт городского конкурса дворовой песни – 2019.

7 апреля презентация короткометражных фильмов театра «Индиго» «Экскурсии по городу: истории для всех» про томских купцов.

8 апреля концертная программа театра фольклора «Разноцветье», «Источник вдохновения».

9 апреля концертная программа группы TERRANE (США) на Дне Томича 2019.

Начало в 18.00.

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