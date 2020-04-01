Томская «Аэлита» приглашает на онлайн-концерты
С сегодняшнего дня, 1 апреля, томский зрелищный центр «Аэлита» запускает проект «Аэлита онлайн», в рамках которого на сайте aelitatomsk.ru и в группе ВК будут размещены ссылки на концерты и проекты томских артистов в записи прошлых лет, сообщает пресс-служба мэрии.
В программе:
1 апреля концертная программа Джаз-оркестра ТГУ-62 «Территория джаза».
2 апреля концертная программа театра фольклора «Разноцветье» «Игры на макушке лета».
3 апреля презентация короткометражных фильмов театра «Индиго» «Экскурсии по городу: истории для всех» про томские университеты.
4 апреля гала-концерт городского конкурса дворовой песни – 2017.
5 апреля гала-концерт городского конкурса дворовой песни – 2018.
6 апреля гала-концерт городского конкурса дворовой песни – 2019.
7 апреля презентация короткометражных фильмов театра «Индиго» «Экскурсии по городу: истории для всех» про томских купцов.
8 апреля концертная программа театра фольклора «Разноцветье», «Источник вдохновения».
9 апреля концертная программа группы TERRANE (США) на Дне Томича 2019.
Начало в 18.00.