В Томске выявили нарушения масочного режима в нескольких предприятиях

Томский Обзор / Фото: 1 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске во время ежедневного мониторинга предприятий потребительского рынка были выявлены нарушения масочного режима, сообщает пресс-служба мэрии.

За минувшие сутки в Ленинском районе были выборочно проверены 6 предприятий общепита, 2 парикмахерских и 24 торговых точки. По итогам проверки было отмечено, что в 7 магазинах не соблюдался масочный режим. С сотрудниками была проведена разъяснительная работа и выданы информационные памятки по соблюдению санитарно-защитных норм.

В Октябрьском районе проведена проверка 37 объектов нестационарной торговли. По итогам было выявлено 3 нарушения. В Кировском районе проверили 34 из 115 парикмахерских, расположенных на территории района, одна из которых по факту работала. С представителями парикмахерской провели разъяснительную беседу. На территории Советского района проверили работу 6 ночных клубов, 31 предприятия общепита и 37 торговых объектов. По итогам проверки в торговых объектах было выявлено 14 нарушений – отсутствие масок и перчаток у продавцов.

По итогам мониторинга работы предприятий потребительского рынка информация о нарушителях направлена в службу Роспотребназдора для проведения разъяснительных бесед о необходимости соблюдения санитарно-защитных норм. Напомним, с вопросами по работе предприятий потребительского рынка можно обращаться на горячую линию по тел:. 511-074.

Напомним, в соответствии с распоряжением губернатора Томской области о временной приостановке работы предприятий общественного питания с 30 марта по 5 апреля сотрудники районных администраций участвуют в рейдах УМВД и попутно проводят разъяснительную работу с предпринимателями и продавцами о правилах работы в данный период. Согласно распоряжению, предприятия общепита не могут принимать посетителей в зале, однако могут организовать приготовление блюд на вынос, а также доставку при помощи курьерской службы. Кроме того, со вчерашнего дня приостановлена деятельность парикмахерских и салонов красоты.

Тэги/темы: