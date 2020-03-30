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Более десяти предприятий Томской области запустили производство защитных масок

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Производство защитных масок в Томской области запустили 11 предприятий и ателье. Цена масок многоразового использования томского производства колеблется от 22 до 70 рублей.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, пошив защитных масок из хлопчатобумажной ткани и марли под заказ в настоящее время ведут:

«Наши предприятия оперативно отреагировали на появление повышенного спроса на защитные маски. Кроме 11-ти компаний, ещё как минимум три организации планируют начать их производство», — сообщила начальник регионального департамент потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова.

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