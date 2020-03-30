Почти 80% студентов томских техникумов покинули общежития и учатся дистанционно

Почти 80% студентов колледжей и техникумов Томской области и 30% студентов томских университетов решили продолжить образовательный процесс дистанционно в домашних условиях и покинули общежития.

Как уточняют в пресс-службу обладминистрации, для оставшихся созданы все условия для продолжения дистанционного обучения, которое возобновится с 6 апреля, а также организованы досуговые и спортивные занятия на улице.

«Учебные комнаты оснащены необходимым оборудованием для проведения качественного образовательного процесса через цифровые платформы, — сообщила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. — Руководители университетов, техникумов и колледжей проводят ежедневный обход общежитий, контролируют условия проживания студентов, санитарную обработку помещений».

Заместитель губернатора уточнила, что Совет ректоров на особый контроль поставил вопрос возвращения иностранных студентов в томские вузы. Все студенты, прибывшие из-за рубежа, после карантинных мероприятий и медицинского подтверждения их здоровья, смогут вернуться в общежитие и приступить к обучению.

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