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Томская область предоставит бизнесу отсрочку по оплате аренды помещений до 2021 года

Бизнес, Коронавирус (Covid-19), Томские новости, предприниматели аренда бизнес коронавирус Томская область предоставит бизнесу отсрочку по оплате аренды помещений до 2021 года

Администрация Томской области введет отсрочки по уплате арендных платежей для предпринимателей, арендующих помещения, которые находятся в госсобственности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Андрей Антонова.

«Подготовлено распоряжение администрации Томской области о предоставлении отсрочки арендной платы до конца 2020 года с равномерной оплатой в 2021 году для предпринимателей, заключивших договоры аренды помещений, находящихся в государственной собственности. Такие же рекомендации направлены в органы местного самоуправления», — заявил на заседании расширенного регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса Андрей Антонов.

Он отметил, что власти рассчитывают ввести аналогичные меры на муниципальном уровне до 5 апреля.

Среди других мер поддержки бизнеса Антонов назвал введение моратория на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны налоговых органов. Также на полгода планируется ввести мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве компаний.

Как сообщалось, первый случай коронавирусной инфекции выявили в Томске 18 марта, второй — 26 марта. Оба заболевших посещали европейские страны.

С 18 марта в Томской области введен режим повышенной готовности. До 1 мая приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комплексов, кальянных.

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