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Четыре педагога из Томской области стали победителями конкурса им.Л.С.Выготского

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Объявлены результаты четвертого Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского. В число 266 победителей конкурса, которые получат денежные призы и новые возможности профессионального развития от Рыбаков Фонда, вошли 4 педагога из Томской области.

На конкурс было принято 5 358 заявок из 84 регионов России: от педагогов – 5090, от студентов – 268. Каждую заявку оценили минимум 2 эксперта. Всего 162 специалиста из 43 регионов провели 11 237 экспертиз. Они сформировали рейтинговые списки, затем Экспертный Совет конкурса оценил заявки, вошедшие в рейтинг, и утвердил список победителей. Среди них Наталья Зотова (МБДОУ "Детский сад №47", Северск), Ирина Севастьянова (ОГКУ "Центр социальной помощи семье и детям "Огонек", Томск), Полина Афанасьева (МБДОУ "Детский сад №47), Оксана Горбунова (МБДОУ детский сад "Рыбка", Асино).

Победителями четвертого конкурса имени Л.С. Выготского стали 193 педагога и 73 студента. Педагоги получат по 50 тысяч рублей, студенты – по 20 тысяч рублей. Кроме того, лучших участников ждут новые возможности профессионального роста.

80 педагогов и 20 студентов приедут в Москву на Летнюю школу – это интенсивная программа развития, позволяющая участникам вместе с ведущими экспертами и практиками дошкольного образования улучшить свои компетенции и стать частью развивающего профессионального сообщества.

20 педагогов впервые пригласят на Лидерскую школу, где они смогут усилить свои организаторские качества, чтобы развивать сообщество профессионалов в своем селе, городе, регионе.

6 победителей будут участвовать в образовательных турах на площадках детских садов, где смогут увидеть на практике дошкольное образование, ориентированное на ребенка, в сопровождении ведущего эксперта-куратора практики.

Лучших педагогов также ждут семинары по программам «ПРОдетей» и «Независимая оценка качества дошкольного образования» – это проекты инициативы Рыбаков Фонда «Университет детства» в области дошкольного образования.

Все представленные возможности повышения компетенций разработаны инициативой Рыбаков Фонда «Университет детства». Каждый участник конкурса сам выбирал дополнительную возможность, заполняя заявку, и снимал мотивирующий ролик, о том, почему ему важно получить именно эту возможность. После экспертной оценки, на основании сформированного рейтинга и с учетом количества мест на конкретную дополнительную возможность были выбраны победители, которые смогут ей воспользоваться.

Кроме того, 20 педагогов победили в народном онлайн-голосовании. Помимо описания проекта, для заявки педагоги записывали и выкладывали на Youtube двухминутные видеоролики о себе и своей педагогической практике. Во время онлайн-голосования каждый желающий мог зарегистрироваться на сайте конкурса и проголосовать за три лучших ролика. В итоге ролики конкурсантов набрали 1,7 млн просмотров, свои голоса отдали 37 138 человек. Хотя баллы онлайн-голосования не влияют на результирующую оценку в конкурсе, победители голосования получат образовательные призы.

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