Томские власти подтверждают второй случай коронавируса в регионе

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Житель Томска сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.

«Второй случай коронавируса подтверждаем», — сказал Севостьянов.

Как сообщалось, 18 марта диагноз коронавирус был подтвержден у жительницы Томска, вернувшейся из Италии. Впоследствии пробы у других жителей региона, у которых было подозрение на коронавирус, давали отрицательный результат.

Тэги/темы: