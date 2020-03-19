В Томске «потушили» лесной пожар в районе Киргизки

19 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 18 марта, в Томске прошла командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС, связанной с природным пожаром, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По легенде, после разжигания костров в лесу пламя перекинулось на растительность в районе деревни Киргизка. Огонь стремительно распространился в сторону населенного пункта, площадь пожара составляет 4 га. Ситуацию осложняется сухой погодой с сильными порывами ветра. Под угрозой частный сектор, где проживают 215 человек.

На место пожара прибыли подразделения авиалесоохраны. Проведя разведку, руководитель тушения лесного пожара запросил дополнительные силы. В деревню Киргизка была направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области. В населенном пункте организовали оперативный штаб по ликвидации природного пожара. Силы и средства городского звена системы предупреждения и ликвидации ЧС переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Для защиты здоровья и жизни жителей деревни принято решение об эвакуации людей в пункт временного размещения, развернутый на базе школы № 22 пос. Светлый. Оповещение граждан о возникшей угрозе, обеспечение охраны общественного порядка было возложено на представителей администрации, сотрудников полиции и Росгвардии. Дома эвакуированных жителей были отключены от электроэнергии и подачи газа. Для дежурства и оказания, в случае необходимости, медицинской помощи прибыли экипажи скорой медицинской помощи.

Прибывшая в деревню инженерная техника приступила к прокладке минерализованной полосы для недопущения перехода пожара на жилые дома. В кратчайшие сроки лесной пожар удалось ликвидировать, не допустив перехода огня на жилой сектор.

«Сегодня мы на практике увидели, как городское звено отрабатывает порядок действий в чрезвычайной ситуации. Все руководители четко знают свои задачи. Поэтапно прибывают одна за другой функциональные группы для тушения огня, в случае осложнения на место пожара направляется подкрепление. Считаю, сегодняшняя тренировка подтвердила — все системы города готовы к ликвидации лесных пожаров вблизи населенного пункта», — оценил уровень подготовки заместитель мэра Томска по безопасности Евгений Суриков

Всего в командно-штабной тренировке были задействованы более 100 человек и 20 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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