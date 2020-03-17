Томский сервис по продаже продуктов перешел на бесконтактный способ доставки заказов

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции сервис iMilk компании «Деревенское молочко» будет доставлять продукцию без контакта с заказчиком.

Как сообщает представитель компании, теперь курьер приносит продукцию до двери, оставляет, сообщает клиенту по телефону о доставленном заказе, отходит на безопасное расстояние 3-4 метра и дожидается, когда пакет с продукцией будет забран.

Все заказы доставляются в индивидуальных пакетах, чтобы избежать множественных контактов с курьерской сумкой и снизить вероятность заражения коронавирусом.

Напомним, что iMilk — это доставка молочной продукции от компании «Деревенское молочко», сыров от «Светочъ и Ко» и крафтового хлеба от хлебопекарного клуба «Зерно».

Также бесконтактную доставку ввели сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

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