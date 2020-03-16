Томский фристайлист Богдан Бут стал третьим на чемпионате России по фристайлу

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Томский фристайлист Богдан Бут завоевал «бронзу» на чемпионате России, проходившем в Сочи, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Pа победу боролись около 40 сильнейших спортсменов страны. Участники состязались в двух дисциплинах фристайла — биг-эйре и слоупстайле.

«Были очень сложные погодные условия — снег, ветер и дождь. Это сказалось на видимости и требовало от спортсменов максимальной концентрации. Томский спортсмен Богдан Бут полностью справился со своей программой, выполнив два двойных переворота со сменой оси на 1 080 градусов, и занял третье место», — сообщил тренер спортсмена, президент федерации фристайла Томской области Артем Валинтеев.

Еще одна представительница региона — фристайлистка Алина Брезгина — стала на чемпионате России шестой.

В ближайшее время Богдан Бут в составе сборной России примет участие в тренировочном сборе на склонах сочинской Красной Поляны.

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