На взлётной полосе томского аэропорта работники нашли раненую косулю

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2020 // Фото: vk.com/ptic_and_ani

Накануне, 15 марта, на территории томского аэропорта работники обнаружили раненую косулю. Сотрудники поймали животное и передали его волонтёрам центра реабилитации диких животных «Феникс».

«Заключение такое. Косуля попала в капкан, об этом говорит характер травмы. Травма старая — минимум две недели, развивается некроз тканей. Прогнозы осторожные…», — сообщают в группе центр реабилитации диких животных «Феникс» в ВКонтакте.

Животное находится в тяжёлом состоянии и не сможет полноценно пользоваться повреждённой ногой. Косуля останется жить на конюшне под присмотром ветеринаров, которые занимаются копытными и парнокопытными животными. Об этом Томскому Обзору рассказала руководитель центра «Феникс» Нина Крылова.

«На данный момент косуля в стабильно тяжёлом состоянии. Сейчас она в надёжных руках, у врача, который занимается именно копытными и парнокопытными животными. Первые две недели — самые тяжёлые. Если животное выживет по истечение этих недель, то дальше всё будет в порядке», — говорит Нина Крылова.

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