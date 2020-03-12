Томичей приглашают на кинопоказ и обсуждение фильма «Восемь с половиной» Федерико Феллини

12 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 13 марта, в рамках киноклуба «Зачем нужны художники» Института искусств и культуры ТГУ пройдет знакомство с кинокартиной «Восемь с половиной» итальянского режиссера Федерико Феллини. Кинопоказ пройдет в главном корпусе ТГУ (пр.Ленина, 36, ауд.318).

«Необычное название ленты объясняется тем, что это „восьмой с половиной“ фильмов Федерико Феллини. До этого автор снял шесть полнометражных постановок, совместную работу с Альберто Латтуадой „Огни варьете“ (та самая ½) и две короткометражки, которые он посчитал за одну. Фильм представлен в виде череды причудливых образов и диалогов с собственным „я“. Это история о поиске музы. Использование изобразительно-монтажных экспериментов в фильме привело Феллини к его крупнейшему открытию в киноязыке, ставшему последней на сегодняшний день революцией в кинематографе (техника получила в киноведение название „поток сознания“)», — сообщают организаторы киноклуба.

Со дня рождения режиссера прошло 100 лет. Федерико Феллини — итальянский режиссер, сценарист получил пять премий Оскара, Золотого почетного льва за вклад в киноискусство и двух Серебряных львов Венецианского фестиваля, а также он обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Его творчество часть истории мирового кино.



Ведущие киноклуба: культурологи Анастасия Куклина и Александра Преснякова. Приглашенный эксперт: томский режиссер и продюсер Артем Сагеев.

Вход бесплатный, но необходима регистрация.

Начало в 18.00.

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