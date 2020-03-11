По факту гибели троих человек при пожаре в томской деревне возбуждено уголовное дело

11 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В Томской области следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел троих человек при тушении пожара в жилом доме в деревне Березовка Первомайского района, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, пожар произошел в ночь на 11 март. При его ликвидации сотрудники МЧС обнаружили тела двоих мужчин и женщины. Как уточняют в пресс-службе, погибшие были родственниками: мать, сын и племянник. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время следователи Асиновского МСО работают на месте происшествия. Производится осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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