В Томской области на Томи начали резать лед

11 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 11 марта, в Томской области начались ледорезные работы на Томи у острова Чернильщиковский с отводом в протоку Поросскую. При хорошей погоде 11 специалистов распилят трехкилометровый участок на семь ромбов до конца недели.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, с 15 марта ледорезные работы продолжатся в черте Томска — от Северного моста до острова Собачий, с 18 марта — в районе Боярских островов. В общей сложности специалистам предстоит пропилить около 30 км ледового поля.

Ледовзрывные работы на Томи запланированы с 17 по 18 марта в районе с. Батурино и протоки Светлой. На Оби взрывать лед начнут 13 марта.

«При ледоходе это позволит избежать навалов льда в узких и мелких местах русла рек, что снизит вероятность заторообразования и увеличит их пропускную способность», — прокомментировал эффективность превентивных мер представитель областного управления ГО и ЧС Олег Чернощёков.

Ледовзрывные работы в рамках госконтракта проведут специалисты кемеровской компании «Кузбасспецвзрыв», ледорезные — новосибирское ООО «Финэксперт». На эти цели в областном бюджете предусмотрено 13 млн рублей. На обеспечение работы авиатехники, мониторинг заторообразующих условий, получение данных о погоде в реальном времени и измерений с гидропостов — еще 7 млн рублей.

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