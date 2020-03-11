Трое погибли при пожаре в деревне в Томской области

11 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 11 марта, в деревне Березовка Первомайского района загорелся двухквартирный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 4.12. Ликвидировать пожар удалось к 6.00. В результате частично обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, частично обгорели стены внутри. Площадь пожара составила 35 кв.метров.

В доме на полу пожарные обнаружили тело 45-летнего мужчины. При разборе обрушившихся конструкций были найдены тела второго мужчины и женщины, личности которых устанавливаются.

Причина возгорания устанавливается.

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