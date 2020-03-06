Женщина пострадала при столкновении встречных иномарок в Томске

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 9 марта, в Томске столкнулись Nissan Bluebird Sylphy и Audi A6, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.11 на ул.Сенная Курья, 6. По предварительным данным, 33-летний водитель Nissan не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП 25-летняя женщина-пассажир Audi с травмами доставлена в больницу.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

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