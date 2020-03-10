Томские ученые предлагают включить болота в Парижское соглашение по климату

10 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива Центра превосходства ТГУ «БиоКлимЛанд»

Учёные Томского госуниверситета выступили с инициативой внесения водно-болотных угодий в расчётные механизмы квотирования Парижского соглашения по климату (ранее Киотский протокол). Соглашение направлено на сдерживание климатических изменений, вызываемых антропогенным фактором, в первую очередь — выбросами СО2 в атмосферу, сообщает пресс-служба вуза.

«Западная Сибирь является уникальным регионом. На её территории находится 40 процентов нетронутых болотных экосистем мира. На протяжении тысячелетий углерод связывался и накапливался в торфяном теле болот, сокращая уровень углекислого газа в атмосфере и снижая тем самым парниковый эффект. Болота Западной Сибири являются крупнейшим природным хранилищем углерода на нашей планете, они — своего рода „охладители атмосферы“ глобального уровня, и среди них Большому Васюганскому нет равных — это самый крупный природный „кондиционер“ на суше планеты. По факту, мы оказываем серьёзную экологическую услугу всему миру», — объясняет один из авторов инициативы, директор Центра превосходства ТГУ «БиоКлимЛанд» Сергей Кирпотин.

Как отмечают учёные ТГУ, несмотря на важную климаторегулирующую роль водно-болотные угодья не включены в расчётные механизмы квотирования Киотского протокола, ныне — Парижское соглашение, которое подписала Россия.

Согласно Протоколу, государства-участники несут общую, но дифференцированную ответственность, поскольку страны с разным экономическим развитием имеют неодинаковые возможности в борьбе с трансформацией климата. Протокол обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить текущие выбросы в соответствии с установленными количественными обязательствами на основании того, что государства несут историческую ответственность за нынешний уровень парниковых газов в атмосфере.

Кроме того, для ка­ж­дой стра­ны была установле­на кво­та на выбросы парниковых газов. В том случае, если государство поставляет в атмосферу парниковых газов мень­ше выделенной кво­ты, оно может продать излиш­ки другому государству, ко­то­рое нуждается в расширении квот на выброс.

«Включение водно-болотных угодий в механизм квотирования могло бы принести нашей стране большие бонусы, — говорит Сергей Кирпотин. — За счёт болот, которые являются главным поглотителем углерода — одной из основных составляющих парниковых газов, Россия могла бы получать гораздо больше квот и распоряжаться ими по своему усмотрению».

В пресс-службе отмечают, что Россия имеет неоспоримое преимущество в части водно-болотных ландшафтов. Многие страны утратили этот ресурс. На планете осушено примерно 33 миллиона гектаров заболоченных земель, что составляет площадь почти шести Васюганских болот. При этом в Европе болота были почти полностью осушены (например, в Ирландии около 84 процентов), а эти земли длительное время использовались либо под сельхозугодия, либо под лесопосадки.

Учёные ТГУ подготовили проект резолюции о роли водно-болотных угодий в сохранении биоразнообразия и регулировании климата и о необходимости их включения в механизмы квотирования Парижского соглашения в целях укрепления геополитического имиджа России. Проект документа будет обсуждаться 2–5 апреля на Втором научно-практическом совещании, посвящённом особо охраняемым природным территориям, российскому и международному опыту вовлечения природного наследия в устойчивое развитие регионов. Участниками совещания станут специалисты из России, Великобритании, Франции, Швеции, Канады, занимающиеся исследованием изменений климата. Утверждённый проект резолюции будет представлен правительству России с дальнейшей перспективой обсуждения на высоком международном уровне.

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