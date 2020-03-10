Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Томской области

10 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Вчера утром, 9 марта, в поселке Белый Яр Верхнекетского района загорелся гараж у брусового жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме по ул.Железнодорожная поступило в 6.47. К приезду пожарных горели надворные постройки, существовала угроза распространения огня на жилой дом, из которого сотрудники МЧС спасли 4 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 9.00. В результате сгорел гараж, над гаражом и строением сгорела обрешетка крыши. У дома лишь обгорела торцевая часть. Общая площадь пожара составила 80 кв.метров.

В гараже на заднем сидении автомобиля пожарные обнаружили тело человека, личность которого устанавливается. 31-летний мужчина получил ожог спины, кистей рук (от госпитализации отказался).

Причина пожара устанавливается.

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