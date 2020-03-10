Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Томской области
Вчера утром, 9 марта, в поселке Белый Яр Верхнекетского района загорелся гараж у брусового жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о возгорании в доме по ул.Железнодорожная поступило в 6.47. К приезду пожарных горели надворные постройки, существовала угроза распространения огня на жилой дом, из которого сотрудники МЧС спасли 4 человек.
Возгорание удалось ликвидировать к 9.00. В результате сгорел гараж, над гаражом и строением сгорела обрешетка крыши. У дома лишь обгорела торцевая часть. Общая площадь пожара составила 80 кв.метров.
В гараже на заднем сидении автомобиля пожарные обнаружили тело человека, личность которого устанавливается. 31-летний мужчина получил ожог спины, кистей рук (от госпитализации отказался).
Причина пожара устанавливается.