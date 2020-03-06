Томские ученые помогут учителям справиться с профессиональным выгоранием

6 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Ученые философского факультета и факультета психологии Томского госуниверситета завершили двухлетнее исследование, посвященное социальной апатии учителей. Социологи работали с педагогами школ Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.

Как уточняют в пресс-службе вуза, результатом проекта стали монография и методическое пособие, которые школы смогут получить бесплатно.

– Когда мы писали заявку на этот проект, понимали, что изучать учителей – совсем не ново, людей этой профессии уже исследовали вдоль и поперёк, – объясняет руководитель проекта, доцент кафедры социологии ФСФ ТГУ Роман Быков. – Мы решили раскрыть эту проблему не с позиции какой-то существующей теории или подхода, не ориентировались на усредненный набор гипотез, а старались увидеть ее глазами самого учителя. Еще была цель переработать полученные данные в некие прикладные вещи, которые принесут пользу педагогам.

Исследователи собирали информацию в школах четырёх регионов Сибири. Социологи брали нарративное интервью у учителей разного возраста со стажем работы от одного года до 42 лет. В интервью многие респонденты говорили о чрезмерной нагрузке, в том числе о большом объеме «бумажной» работы, о том, что постепенно утрачивается учительское сообщество и подлинное наставничество, коллеги зачастую не хотят делиться друг с другом методиками и материалами. Среди проблем и «вызовов» учителя часто упоминали культ прав ребёнка, сложности общения с родителями учеников, отсутствие поддержки либо давление со стороны руководства школы, низкий социальный статус учителя и невысокую зарплату.

Все эти факторы в совокупности с неоправдавшимися ожиданиями от профессии зачастую приводят к разочарованию в ней, порой эмоциональное выгорание приводит к частым болезням, появлению нездоровых привычек, распаду семьи.

– Согласно разным исследованиям, 60–70 процентов учителей часто испытывают стресс на работе. Он присутствует и у тех, кто работает в частных учебных заведениях с высокой оплатой, и в школах со сложным социальным контекстом, – говорит Роман Быков. – Стоит отметить, что проблема профессионального выгорания есть не только в России, но и в тех странах, где учитель имеет очень высокий социальный статус и хорошо финансово обеспечен, например, в Канаде и Финляндии. Возможно, отчасти это обусловлено эмоциональными затратами, ведь педагог должен уметь принимать чужой мир, причем, не одного ребенка, а 20–30 человек и более.

Другой причиной может служить то, что у учителей «отложенный» результат труда. Зачастую они его не видят или обнаруживают через годы, из-за чего возникает ощущение бессмысленности работы. Врачи, например, могут сразу увидеть результат – пациенту становится лучше и хуже, а учителя даже не наблюдают этого, отмечая, что ЕГЭ не всегда может служить мерилом учительской работы.

Как показали исследования учёных ТГУ, у российских педагогов нередко развивается состояние, которое называют социальной апатией. Причём, она является стратегией приспособления, это своеобразный способ защиты от негативного воздействия, который осознанно либо подсознательно использует учитель.

У многих респондентов, опрошенных социологами, позиция была схожей: мы терпим, но работаем. При этом учителя демонстрировали разные модели поведения – у одних это выливается в негативное абстрагирование, у других присутствует позитивная стратегия: люди проявляют внешнюю заинтересованность, но внутренне отстраняются от травмирующих их ситуаций, например, ограничивают время общения с родителями. Они говорят – есть проблема, но это не мешает мне работать. Каждый учитель ищет свой выход, и некоторые респонденты говорили о том, что подходят к выполнению требований формально, чтобы сэкономить время и посвятить его творческой работе с детьми.

Вместе с тем исследование показало, что преподавателей, воспринимающих собственную профессию как творчество, становится все меньше. Школьное образование «зажато» в рамки рыночной экономики, поэтому и подход учителей всё чаще становится инструментальным.

По признанию учёных, после интервьюирования учителей возникло устойчивое ощущение, что в школе идёт дополнительный «отсев» людей, и только тот педагог, который прошёл всю цепочку рефлексий, имеет шанс на профессиональное и эмоциональное благополучие.

Чтобы помочь педагогам в выборе способов адаптации, социологи составили «Пособие по рефлексии для учителей». Брошюра содержит в себе те советы, которые педагоги дают коллегам для «восстановления гармоничной и продуктивной профессиональной позиции». В скором времени первый тираж пособия будет выпущен и распространен по школам и иным структурам образования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-311-00166 «Социальная апатия как форма адаптации учителей к современным социокультурным условиям».

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