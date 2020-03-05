К Дню Победы в Томске смонтируют новую иллюминацию

5 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

На улицах Томска ко Дню Победы смонтируют новую иллюминацию. На эти цели из городского бюджета будет выделено около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Планируется, что яркие световые элементы в виде пламени и Вечного огня будут установлена на шести городских магистралях – Елизаровых, Балтийской, Осенней, Энтузиастов, Клюева и Ленина.

Всего на световых опорах будет смонтировано 150 консолей, еще 118 опор будут оформлены неоновыми лентами. В настоящее время департамент дорожной деятельности и благоустройства объявил аукцион на поиск подрядчика, который выполнит указанные работы к середине апреля.

«Вечный огонь символизирует память о событиях страшных лет войны, о каждом герое, отдавшем свою жизнь во имя мира. В нашем городе он горит в Лагерном саду у Мемориала боевой и трудовой славы томичей. В прошлом году специалисты Томского электромеханического завода изготовили новый декоративный элемент горелки Вечного огня – стальную накладку в виде красной звезды. Она была установлена перед празднованием Дня Победы. В этом году мы решили украсить улицы Томска новыми элементами праздничной иллюминации и в числе предложенных эскизов остановились на вечном огне», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

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