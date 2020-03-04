Гендиректор «Томскавтотранса» Демченко уволился через полгода после назначения

4 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Евстафьева

Генеральный директор АО «Томскавтотранс» (крупнейший автоперевозчик Томской области) Евгений Демченко покинул свой пост, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрия Баева.

По его словам, Демченко уволился по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

«Мне, как руководителю, жаль. Евгений Владимирович — опытный, грамотный человек, предприниматель. Если бы не семейные обстоятельства, то он бы показал положительный результат в работе», — сказал Баев.

Он отметил, что исполняющим обязанности гендиректора предприятия назначен главный инженер Алексей Сиянов. Власти уже приступили к поиску нового руководителя, однако кандидатура пока не определена.

Как сообщалось, Евгений Демченко стал генеральным директором АО «Томскавтотранс» 26 августа 2019 года. До назначения он являлся руководителем новосибирского ООО «Маник». Еще ранее служил в ГУВД по Новосибирской области.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. В апреле 2016 года администрация Томской области подписала соглашение с АО «Регион-Транс» о передаче ему функций управляющей компании автотранса. Заявивший об инвестициях в 1 млрд рублей «Регион-Транс» не выполнил часть пунктов соглашения, в связи с чем в июне 2018 года власти расторгли его, назначив нового гендиректора — Сергея Световца. Спустя год он покинул пост по собственному желанию.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Томскавтотранса» в 2018 году составила 101 млн рублей (снижение на 17% относительно 2017 года), при этом компания впервые за последние годы получила чистую прибыль — 18 млн рублей. 100% акций компании находятся в собственности Томской области.

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