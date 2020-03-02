На реабилитацию детей-инвалидов в Томской области выделят 15 млн рублей

2 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В 2020 году из областного бюджета на реабилитацию детей-инвалидов выделено 15 млн рублей. Средства будут выделены в рамках программы «Доступная среда» , сообщает пресс-служба обладминистрации.

10,1 млн рублей из этих средств будут направлены на оказание бесплатных реабилитационных услуг в медицинских, социальных и образовательных учреждениях Томской области, а также услуг по программе «Раннее вмешательство» для семей с детьми-инвалидами до трех лет.

Еще 4,9 млн рублей — на материальную помощь семьям, если дети получили реабилитационные услуги платно, в том числе за пределами Томской области.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, семьям компенсируются платные реабилитационные услуги медицинского и психолого-педагогического направления. В 2019 году такую помощь получили 194 семьи.

В Томской области проживает 5841 ребенок-инвалид.

Обращаться за компенсацией можно в Центры социальной поддержки по месту жительства. Решение о предоставлении материальной помощи принимается на основании документов, подтверждающих доходы семьи, получение и оплату реабилитационных услуг (договоры, квитанции, кассовые, товарные чеки и т.д.).

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