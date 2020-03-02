Томский анестезиолог-реаниматолог стал заслуженным врачом России

2 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Томской области

Врач Томской областной клинической больницы Юрий Петлин стал обладателем почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

Юрий Владимирович более 20 лет работает в Томской областной клинической больнице. Девять лет возглавляет отделение анестезиологии — реанимации Регионального сосудистого центра для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

За это время Юрий Петлин освоил и внедрил в работу новые методики мирового уровня в нейрореанимации. Под его руководством разработан новый подход к лечению больных с тяжелой пневмонией, позволяющий снизить количество осложнений и летальность.

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