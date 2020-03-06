ТГУ совместно с Tele2 запустили стипендиальную программу для разработки виртуального мобильного оператора

6 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Tele2

Томский госуниверситет и Tele2 выплатят стипендию студентам, которые предложат лучшие идеи для создания университетского виртуального мобильного оператора.

По итогам стипендиальной программы. За первое место полагается 120 тыс. рублей, за второе место — 100 тыс. рублей, за третье — 80 тыс. рублей. Итоги программы подведут в конце апреля.

«Мы совместно с ТГУ запускаем стипендиальную программу, чтобы сами студенты разработали для себя тот продукт, который интересен им сейчас. Это будет подспорьем для создания университетского мобильного оператора. Затем нашей задачей будет «обернуть» идеи в бизнес-оболочку и создать ту бизнес-единицу, которая будет интересна и нам, и университету», — отметил директор томского филиала Tele2 Алексей Курочкин на прошедшем на минувшей неделе пресс-ланче.

По его словам, виртуальный оператор, созданный на базе ТГУ, станет прибыльным для университета, а также первым в своём роде.

«Не секрет, что сейчас многие компании создают виртуального оператора, но университетского, именно образовательного ещё не было. Наша задача — сделать его первыми и сделать его не убыточным. Это должен быть прибыльный актив», — отметил Алексей Курочкин.

Меморандум о сотрудничестве по созданию виртуального университетского оператора ТГУ и Tele2 подписали в октябре 2019 года в ходе форума Promskills в Томске.

Отметим, что это не первый опыт сотрудничества Tele2 с Томским госуниверситетом. Весной 2019 года в ТГУ появилась бизнес-аудитория от Tele2, где студенты могут писать прямо на стенах и разрабатывать бизнес-планы с помощью специальных столов с бизнес-канвой.



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