С начала зимы с железнодорожных путей и платформ вывезли в два раза больше снега, чем годом ранее

26 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С начала зимнего сезона с железнодорожных платформ и путей в Томской области вывезли более 1 млн кубометров снега, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В усиленном режиме идет работа по очистке от снега платформ и перронов на вокзалах Томск-1 и Томск-2. Работники вокзалов особое внимание уделяют маломобильным пассажирам при высадке и посадке в вагоны поездов. Предусмотрен комплекс технических средств для передвижения внутри вокзала и на перроне.

Для беспрепятственного движения автомобилистов в постоянном режиме организована работа по очистке железнодорожных переездов, где в ночное время работают грейдеры.

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