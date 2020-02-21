В Томске стартует чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников

21 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томских старшеклассников приглашают к участию в третьем чемпионате по чтению вслух «Страница 20», сообщают организаторы.

«Тематика как правило это все расширенная школьная программа. Чемпионат проходит в три раунда плюс финал. Обычно это: первый раунд — отечественная проза, второй раунд — поэзия, третий раунд — зарубежная проза. В финале на этапах в этом году в связи с юбилеем Твардовского читают его стихи», — сообщает организатор Александр Кузнецов.

Чемпионат проходит в три этапа. Первый этап проходит в школах, библиотеках. Отборочные в Томске продлятся ориентировочно до 18-19. Победители отборочных этапов выйдут на городской полуфинал. Жюри из участников полуфинала определят 10 участников. Финалисты будут представлять свой город на региональном полуфинале, который состоится в мае 2020 года. Суперфинал «Страница 20» пройдет в МХАТ им. Чехова в Москве, где главный приз составит 300 000 тысяч рублей.

Членами жюри в школах выступают местные учителя и библиотекари. На городском полуфинале и финале конкурсантов оценивают радиоведущие, музыканты, писатели, журналисты: они оценивают артистичность и технику речи участников по 6-балльной шкале.

«В этом году мы сотрудничаем с Департаментом образования города, чтобы Чемпионат охватил как можно больше школ. Попасть на чемпионат можно двумя способами, узнать в школе, когда будет проходить мероприятие, если о нем в школе ничего не знают можно найти ответственного библиотекаря или учителя русского языка и связаться со мной, мы сможем провести. Сейчас идут переговоры с библиотечной системой города Томска, возможно несколько отборочных этапов будут проходить в библиотеках. Чтобы узнать в каких надо следить за новостями в группе проекта» — рассказывает Александр Кузнецов.

Партнёром сезона 2019 — 2020 выступает проект «Живые страницы», Samsung Electronics, лингвистов группы Tolstoy Digital и школы лингвистики «Высшей школы экономики». Они объединились для распространения чтения среди пользователей мобильных. Победители полуфинальных конференций «Страницы 20» получат специальные призы от Samsung Electronics.

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