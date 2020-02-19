«Газпром» выделит более 2 млрд рублей на проект «Томские набережные» и поддержку ФК «Томь»

Томский Обзор / Фото: 19 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Накануне, 18 февраля, в Москве губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи договорились о продолжении участия компании в двух социально значимых проектах региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Глава ПАО «Газпром» принял решение выделить 1,5 млрд рублей на финансирование проекта «Томские набережные» — вторую очередь реконструкции набережной реки Ушайки. Также «Газпром» продолжает поддержку футбольного клуба «Томь»: на эти цели компания выделила 660 миллионов рублей.

«Поддержка инициатив жителей Томской области — это знак благодарности „Газпрома“ всем томичам за успешную реализацию проекта „Сила Сибири“, заказчиком которого выступил „Газпром трансгаз Томск“, а у истоков стоял нынешний губернатор Сергей Жвачкин», — отметил на встрече Алексей Миллер.

Томский губернатор поблагодарил главу «Газпрома» за поддержку.

«Жители нашей области ценят особое отношение „Газпрома“ к региону, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — Наши партнерские отношения давно стали дружескими. Программы газификации и импортозамещения, поддержка спорта и вклад в благоустройство — тому подтверждение».

Также участники встречи подписали план-график синхронизации работ по газификации на 2020 год. «Газпром» планирует начать практическую реализацию проекта автономной газификации ряда удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов. Компания планирует приступить к строительству малотоннажного комплекса по сжижению природного газа в районе ГРС «Каргала» в Шегарском районе, а также станций приема, хранения и регазификации газа. Они необходимы для подачи газа в поселки Бакчар и Вороновка, села Кожевниково, Подгорное и Тегульдет. Строительно-монтажные работы предполагается завершить в 2021 году.

Алексей Миллер и Сергей Жвачкин подписали план-график синхронизации работ по газификации области в 2020 году. Инвестиции «Газпрома» в создание газотранспортной инфраструктуры предусмотрены в объеме 4,65 миллиарда рублей (в 2019 году — 1,08 миллиарда). В свою очередь региональная власть должна обеспечить подготовку к приему газа более 10 тысяч домовладений, перевести на газ свыше 80 котельных.

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