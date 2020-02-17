Томичей приглашают на показ фильма Алёны Званцовой «Небесный суд»

17 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 27 февраля в Центре культуры Томского госуниверситета пройдет творческая встреча с кинорежиссёром Алёной Званцовой и бесплатный показ её фильма «Небесный суд». В ленте снимались Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Ингеборга Дапкунайте.

Алёна Званцова родом из Томска и является одной из немногих российских кинорежиссёров женщин. Одни из известнейших её работ — «Оттепель», «Частица Вселенной, «Норвег» и другие.

«Очень приятно, что она имеет томские корни: она родилась в Томске и до 16 лет жила в Северске. Для нее это тоже очень важное событие. Она мечтала вернуться на малую родину, и возвращается спустя несколько десятилетий», — поделился организатор мероприятия Евгений Жуков.

На встрече Алёна Званцова расскажет, как из закрытого провинциального города Северска попала в индустрию кино и поговорит со всеми желающими в формате «Вопрос-Ответ».

«Мы нацелены на то, чтобы больше таких “киношных” событий, способных повлиять на региональное кино, происходило в Томске. Не всегда удается получить возможность пообщаться с такими яркими личностями». Это не последнее мероприятие такого рода: в течение года команда CAST планирует проводить встречи с различными российскими кинорежиссёрами и сценаристами.

Организатором встречи является CAST — томский проект, занимающийся развитием регионального кино. Показ фильма «Небесный суд» начнется в 18:30, а после просмотра, в 20:00, каждый сможет поговорить с режиссёром.

Прийти на просмотр могут все желающие, единственное ограничение — возрастное (12+).

Тэги/темы: