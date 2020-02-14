В понедельник жители домов на пересечении Рабочей и Иркутского тракта в Томске останутся без воды

14 февраля 2020 / Томский Обзор

В понедельник, 17 февраля, жителей домов на пересечении улицы Рабочей и Иркутского тракта в Томске ожидает отключение воды, связанное с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала»

Предполагается, что отключение продлится с 9.30 до 21.00 и затронет дома, расположенные по адресам:

ул. Водопроводная, 4, 4а, 6, 11, 13, 15;

пер.Водопроводный, 4;

Иркутский тракт, 8, 8а, 8б, 10, 10/1, 10а;

ул. Путейская, 11, 11а;

ул. 1-я Рабочая, 3а;

ул. Рабочая, 2, 3, 5, 7, 9, 11а, 11/1, 21;

ул. Стадионная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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