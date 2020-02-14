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В понедельник жители домов на пересечении Рабочей и Иркутского тракта в Томске останутся без воды

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В понедельник, 17 февраля, жителей домов на пересечении улицы Рабочей и Иркутского тракта в Томске ожидает отключение воды, связанное с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала»

Предполагается, что отключение продлится с 9.30 до 21.00 и затронет дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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