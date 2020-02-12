Томичей приглашают на закрытие выставки Петра Гавриленко

12 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 14 февраля, в Томске в галерее «В Главном» (пр.Ленина, 36) состоится закрытие выставки известного томского художника пост-авангардиста Петра Гавриленко «Со-гласие», сообщают организаторы.

В экспозиции представлена серия ретроспективных автопортретов (с 1976 по 2019 гг.) художника, сопровождающаяся поэтическими комментариями молодого томского поэта и музыканта Андрея Янкуса. На закрытии состоится авторская экскурсия от художников.

Начало мероприятия в 18.30. Вход свободный.

Петр Павлович Гавриленко — томский живописец, пост-авангардист, педагог, член Союза Художников СССР/Российской Федерации с 1993 года. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях России, а также за рубежом — во Франции, в Германии, в США, в Австралии, в Бельгии, в Израиле. «Вот моя тема: жизнь, что такое человек, жизнь человека на земле... глобальная, но уж я извиняюсь».

Андрей Янкус — томский поэт, теоретик искусства. Окончил филологический факультет ТГУ. Служил во Внутренних войсках РФ. Публиковался в журналах Vesalius, «После 12», «Воздух», альманахе «Гильотина», имеет совместную с Алëной Янкус книгу стихов «АЯ», сделанную в единственном экземпляре. «Что бы ни писал художник, он всегда пишет себя. На любой объект ложится отпечаток его индивидуальности — иначе мы имели бы дело не с творцом, а с обычным зеркалом».

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