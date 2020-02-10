В Томске мужчина погиб при падении с крыши во время уборки снега

10 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Накануне, 9 февраля, в Томске погиб мужчина, упавший с крыши дома во время уборки снега с кровли. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в вечернее время у дома на ул.Красноармейской, 14. Упавший с кровли мужчина скончался на месте от полученных повреждений.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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