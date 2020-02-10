Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Томске после стрельбы недовольного сбросом снега мужчины

10 февраля 2020 / Томский Обзор

Томское УМВД возбудило уголовное дело после конфликта у стоматологической клиники, закончившегося стрельбой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По предварительной информации, ранее не судимый местный житель, угрожая расправой, требовал прекратить работы по уборке снега с кровли дома, после чего произвел выстрел из травматического пистолета», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 1 со. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Как ранее сообщал агентству «Интерфакс-Сибирь» главврач стоматологической клиники, конфликт произошел утром 7 февраля. Рабочие скидывали снег со здания медучреждения, в то время как из соседнего дома с оружием вышел недовольный сосед и потребовал прекратить очистку, потому что снег попадал на его территорию.

Проверку по данному факту также начали в следственном управлении СКР по Томской области.

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