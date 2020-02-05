Сотрудники СИБУРа провели уроки осознанного потребления в томском лицее

5 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Управление административными сервисами ООО "НИОСТ" ГК "СИБУР"

Ученики Академического лицея им. Г. А. Псахье города Томска стали участниками образовательного проекта СИБУРа «Вторая жизнь пластика», сообщает пресс-служба предприятия.

Цель проекта — обратить внимание на важность развития экологической культуры в нашей стране, начиная с детей школьного возраста, и популяризировать раздельный сбор отходов. Кроме того, важно донести информацию о том, что при правильном использовании и утилизации пластик является одним из самых экологичных материалов современности.

Ученики класса 3 тау приняли участие в экоуроке, который разработан Центром экономии ресурсов при поддержке СИБУРа и Федерального эколого-биологического центра. Урок проводили научный сотрудник R&D-центра НИОСТ Ирина Коняева и заместитель председателя Томской региональной общественной экологической организации «Зеленый луч» Мария Дериглазова. Каждый ученик получил памятки с обозначениями видов пластика и как их подготовить к утилизации.

В качестве наглядного пособия подготовлен экологический чемоданчик, в котором собраны предметы с различной маркировкой пластика и карточки с информацией о способах переработки. Также чемоданчик укомплектован карточками для интеллектуальных игр, образцами гранул полипропилена и ПЭТФ, предметами, изготовленными из переработанных материалов. Бумага, алюминий и пластик – это те ресурсы, которые могут быть переработаны несколько раз, но их нужно уметь подготовить к дальнейшему циклу после использования.

«Я считаю очень важной инициативой повышение и развитие культуры раздельного сбора мусора. Особенно важно делать это среди детей и молодежи. Экоуроки проходят в игровой интерактивной форме, что позволяет говорить с детьми просто, на их языке. Таким образом, у ребят появляется возможность задать интересующие их вопросы и высказать свое мнение на актуальную сегодня тему защиты окружающей среды. Кроме того, благодаря разработанным материалам у детей появляется возможность узнать больше информации о том, какие материалы являются наиболее экологичными сегодня, как они перерабатываются и что можно сделать из вторичных материалов», - Ирина Коняева.

«Проведение экологических уроков для нас дело привычное. Мы часто рассказываем про необходимость переработки отходов, про наш проект «Крышки», про субботники и бережное отношение к окружающей среде. Поэтому сразу согласились участвовать в проекте СИБУРа, ведь нам очень хочется поделиться своими знаниями о местной переработке. Очень часто люди владеют общими знаниями о переработке отходов, не вдаваясь в подробности, не понимают, почему в одном городе такой материал можно сдавать, а в другом нельзя, что происходит с этим материалом и где искать информацию про местную переработку. Еще нас заинтересовал и сам формат мероприятия: понравилась идея встроить свою часть в игровую форму, которую нам предложили. Очень надеюсь, что подобный урок станет интересен как детям, так и взрослым», - Мария Дериглазова.

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