Томск объявил тендер на последний этап строительства развязки на юге города почти за 700 млн рублей

30 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Департамент капитального строительства администрации Томска объявил аукцион на выполнение работ в рамках пятой очереди строительства транспортной развязки в районе площади Южной, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 678,9 млн рублей.

Будущему подрядчику предстоит построить тоннель под железной дорогой Тайга- Томск, 800 метров дороги на Богашевском тракте и несколько съездов. Кроме того техническим заданием предусмотрен вынос сетей водоснабжения и связи (223,4 метра и 24,74 км, соответственно), обустройство троллейбусной сети на площади Южной, строительство сетей наружного освещения (3,2 км), установка шумозащитных экранов.

Заявки принимаются до 7 февраля. В этот же день комиссия определит победителя аукциона.

Начальник департамента капстроительства администрации Томска Александр Суходолов уточнил «Интерфаксу», что пятый этап строительства развязки станет последним. Сдать объект подрядчик должен будет до 25 декабря 2020 года.

Как сообщалось, строительство развязки в районе 76 км железной дороги Тайга- Томск началось в 2017 году. Общая стоимость объекта с тоннелем под ж/д путями оценивается в 1,8 млрд рублей.

В ближайшие годы власти планируют построить на юге Томска еще две крупные развязки. На их проектирование регион направит в 2020 году 250 млн рублей.

Строительство развязок позволит решить проблему транспортной доступности двух микрорайонов, которые активно застраиваются в последние годы — сейчас выезд из них затруднен из-за наличия железнодорожного переезда. Кроме того южный выезд из города — это дорога на международный аэропорт «Богашево».

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