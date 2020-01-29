У Томского лесотехнического техникума появился новый директор

Томский Обзор / Фото: 29 января 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Новым директором Томского лесотехнического техникума стала Наталию Полеванова. Она приступила к обязанностям сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Наталия Полеванова родилась в Томске. Окончила Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, а в 2019-м – магистратуру Томского государственного педагогического университета по направлению «педагогическое образование». Наталия Германовна долгое время работала на производстве технологом, последние 10 лет занимала должность заместителя директора по учебной работе Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса.

Томский лесотехнический техникум готовит специалистов среднего звена по направлениям «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Технология лесозаготовки», «Технология деревообработки».

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