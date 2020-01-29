Уголовное дело возбудили в связи с долгами по зарплате на Сибирской карандашной фабрике

29 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Следственное управление СКР по Томской области по материалам региональной прокуратуры возбудило уголовное дело в связи с долгами по зарплате перед работниками «Сибирской карандашной фабрики», которая находится в состоянии банкротства.

«Общая сумма задолженности по трудовым выплатам перед 20 работниками ООО составила более 600 тыс. рублей. Прокуратура направила материалы в следственный орган, где возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев)», — сообщает агенство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Томской области.

По данным ведомства, зарплату не выплачивали в период с августа по ноябрь 2019 года, а также не производили выплаты, полагающиеся при увольнении в связи с сокращением численности штата организации.

Ранее СКР по материалам прокуратуры возбудил уголовное дело по аналогичной статье о невыплате зарплаты работникам ООО «Пластик-М», аффилированного с ООО «Сибирская карандашная фабрика», там зарплату не получили около 20 сотрудников фирмы.

Сведения о закрытии «Сибирской карандашной фабрики» появились в конце 2019 года. Сейчас производство на предприятии остановлено.

В Госинспекции труда по Томской области агентству сообщали, что также в конце 2019 на предприятии прошло массовое сокращение сотрудников.

Ранее по информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» сообщалось, что Новосибирское ООО «Сити-Пресс» (производитель картонной упаковки) обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском о банкротстве ООО «Сибирская карандашная фабрика». Владелец «Сити-Пресс» Родион Сидоров пояснял агентству, что задолженность возникла за поставку продукции в 2019 году.

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