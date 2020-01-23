Банкротство аэропорта Стрежевого не скажется на авиаперевозках — областные власти

Томский Обзор / Фото: 23 января 2020 // Фото: pixabay.com

ООО «Аэропорт Стрежевой» направило в Арбитражный суд Томской области заявление о признании его банкротом, однако это не повлияет на работу авиамаршрута Томск — Стрежевой — Томск, сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрия Баева, по законодательству о банкротстве руководитель организации обязан подать заявление о признании организации несостоятельной (банкротом) в случае, если кредиторская задолженность превышает доходы от деятельности. ООО «Аэропорт Стрежевой» является оператором аэропорта «Стрежевой» и принадлежит частному предприятию — ООО «ПромАвиаСервис», признанному Арбитражным судом Томской области в 2015 году несостоятельным (банкротом). В октябре 2018 года в отношении ООО «ПромАвиаСервис» введена процедура банкротства — конкурсное управление.



Ликвидация ООО «Аэропорт Стрежевой», а также ООО «ПромАвиаСервис» не отразится на работе авиамаршрута Томск — Стрежевой — Томск, так как введение процедуры не приостанавливает деятельность предприятия по авиаперевозкам. Все имущество авиакомпании уже признано социально значимым и будет продано на конкурсе с обязательными условиями целевого использования имущества — для организации авиаперевозок. Полеты продолжатся в обычном режиме по расписанию.



«Политика Томской области по развитию малой авиации направлена в первую очередь на сохранение и приобретение в государственную собственность региона всего имущества малых аэропортов. Ситуация с банкротством частных предприятий, обеспечивающих авиаперевозки, находится на постоянном контроле», — отметил Юрий Баев.

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